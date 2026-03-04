Linea Bologna-Milano stop treni per 3 giorni | come cambia la circolazione

Per tre giorni, i treni sulla linea Bologna-Milano subiranno sospensioni o variazioni di percorso a causa di lavori di potenziamento. La circolazione sarà interrotta o modificata durante questo periodo, influenzando i viaggi tra le due città. Le modifiche riguardano sia le partenze che gli arrivi, con servizi alternativi disponibili per i passeggeri coinvolti.

Circolazione sospesa o con modifiche di percorso per tre giorni sulla Bologna-Milano per lavori di potenziamento. Lo rende noto Rfi che eseguirà lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea convenzionale Bologna-Milano che renderanno necessaria la sospensione del traffico ferroviario sulla linea convenzionale fra le stazioni di Piacenza e Codogno. Dalle ore 22:30 del 6 alle ore 5:30 del 9 marzo per lavori sulla linea Piacenza - Milano i treni subiscono cancellazioni, variazioni di percorso e orario, mentre nei giorni 7 e 8 marzo alcuni treni Frecciarossa (8802,8823,8825, 9303) seguiranno il percorso via Alta Velocità e non fermano a Piacenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Treni, stop alla circolazione tra Bologna e Prato: ecco quando e per quanti giorniPrato, 29 gennaio 2026 – Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna-Prato dalle 9 di sabato 31 gennaio alle 17 di domenica 1 febbraio.

Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazioneStop dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia, dove è in procinto di partire la terza fase degli interventi di potenziamento...

Colpito da un treno merci, ferito a una gamba. Stava attraversando i binari. Linea Bologna-Milano sospesa per più di 2 oreBologna, 28 gennaio 2026 – Un 35enne è rimasto ferito, in modo non grave, dopo essere stato colpito da un treno merci alla stazione di Samoggia, in provincia di Bologna: probabilmente stava ... ilrestodelcarlino.it

Guasto alla linea Av Milano-Bologna, disagi per i treniÈ stata una domenica di disagi per la circolazione ferroviaria, per un guasto alla linea dell'Alta Velocità, fra Bologna e Milano, all'altezza di Reggio Emilia, avvenuto alle 12.45. Alcuni treni che ... ansa.it

