Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia | le modifiche alla circolazione

Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, i treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia saranno sospesi per 10 giorni. La seconda fase degli interventi interesserà diverse tratte, tra cui San Vito Lanciano, San Severo, e Barletta. Durante il periodo di chiusura, saranno adottate soluzioni alternative per garantire la mobilità dei passeggeri.

Stop dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia, dove è in procinto di partire la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo, Pescara e Foggia e tra Barletta e Bari. Gli interventi programmati di Rfi, che effettuerà i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni sospesa tra Bari e Foggia Leggi anche: La posa del quarto binario: stop alla circolazione dei treni nel tratto tra Rho e Gallarate. Ecco tutte le modifiche La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste; Gennaio di scioperi a Milano: braccia incrociate negli aeroporti, poi i treni e il trasporto pubblico locale; Scioperi dei treni gennaio da Trenitalia a Trenord fino a Italo, in media uno stop ogni 7 giorni. Sciopero treni del 9 e 10 gennaio 2026 a Genova e in Liguria. Treni garantiti, orari e info - Dalle ore 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, ... mentelocale.it

Sciopero 9 – 10 gennaio 2026: treni garantiti e cancellati - Trova le ultime notizie sullo sciopero dei treni del 9 e 10 gennaio 2026, che prevede 24 ore di stop, con la lista delle corse garantite. sicurauto.it

Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, a rischio treni e aerei: gli orari dello stop e chi si ferma - Si preannunciano giornate nere venerdì e sabato per uno sciopero nazionale che interesserà soprattutto trasporti e servizi dalle 21 del 9 gennaio alle ... fanpage.it

Ospedale di Polistena, stop alla protesta. Dopo quattro giorni, il Comitato Tutela della Salute ha interrotto il sit-in e portato via le tende. La decisione dopo l'arrivo di Cannizzaro e Cirillo che hanno annunciato un emendamento al decreto Milleproroghe e una - facebook.com facebook

Calcio, #Roma, #Dovbyk lesione muscolare, stop 15 giorni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.