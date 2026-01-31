Drone svela nuovi crolli a Niscemi | il fronte della frana si espande sulle abitazioni del coronamento

Un nuovo crollo si è verificato questa mattina nel centro di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un drone ha sorvolato l’area e ha mostrato che il fronte della frana si sta espandendo, coinvolgendo altre abitazioni sul coronamento. La situazione resta critica e le autorità stanno monitorando attentamente. La paura tra i residenti cresce, temendo che le case possano essere gravemente danneggiate o sgretolate da un momento all’altro.

Un nuovo crollo ha colpito il coronamento della frana che da mesi minaccia il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L’evento si è verificato sabato 31 gennaio 2026, quando un drone ha ripreso le immagini di un’area già instabile, rilevando il crollo parziale di almeno due edifici residenziali posizionati in cima al pendio. Le immagini, diffuse in esclusiva, mostrano una frattura netta nel terreno che ha spaccato la strada di accesso e provocato il cedimento di tratti di costruzioni abitate. L’area interessata si trova nella parte più alta del paese, in corrispondenza del cosiddetto “coronamento”, ovvero il punto più elevato del versante in cui si sono verificati i primi segni di movimento nel 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drone svela nuovi crolli a Niscemi: il fronte della frana si espande sulle abitazioni del coronamento Approfondimenti su Niscemi Crolli Niscemi, nuovi crolli di case sul coronamento della frana: il drone Nuovi crolli si sono verificati sul coronamento della frana che minaccia il centro di Niscemi. Niscemi, si allarga il fronte della frana. Centinaia di persone evacuate A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la situazione legata alla frana si sta aggravando a causa del maltempo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Umbria. Ruby Amanfu · Beautiful, You Are. Civitella del Lago vista dal drone Dall’alto, Civitella del Lago appare come un balcone sospeso sull’acqua, un piccolo gioiello di pietra che domina il Lago di Corbara e la valle del Tevere. Il drone ne svela l’a - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.