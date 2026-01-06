Papa Leone all’Angelus | Invece dell’industria della guerra si affermi l’artigianato della pace
Papa Leone, durante l’Angelus, ha invitato a privilegiare l’artigianato della pace rispetto all’industria della guerra. Una speranza concreta, radicata nella realtà, che può essere realizzata attraverso gesti di giustizia e condivisione. Un richiamo a tutti affinché si impegnino in azioni quotidiane che promuovano la pace e la solidarietà, costruendo un futuro più stabile e umano.
Una speranza “con i piedi per terra”, capace di tradursi in gesti concreti di giustizia, condivisione e pace. È questo il cuore del messaggio di Papa Leone nell’introdurre la recita dell’Angelus, pronunciato dalla Loggia centrale, in occasione della solennità dell’Epifania. «La speranza che annunciamo dev’essere coi piedi per terra: viene dal cielo, ma per generare, quaggiù, una storia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
