Capodanno cinese 2026 apre l' anno del Cavallo di Fuoco cosa significa e perché si festeggia il 17 febbraio

Il Capodanno cinese del 2026 si celebra il 17 febbraio, quando inizia l’anno del Cavallo di Fuoco, a causa del calendario lunare che determina questa festività. Quest’anno, la scelta di questa data coinvolge milioni di persone in Asia e in tutto il mondo, che si preparano a festeggiare con fuochi d’artificio e danze tradizionali. La festività segna l’inizio di un nuovo ciclo e rappresenta un momento di rinnovamento per le famiglie cinesi, che decorano le case con lanterne rosse e offrono cibo speciale. A differenza del Capodanno occidentale, questa ricorrenza segue il calendario lunare e

Il 17 febbraio 2026, con il capodanno cinese (detto anche capodanno lunare) si celebra l'ingresso nell'anno del Cavallo di Fuoco, che simboleggia l'indipendenza, la vitalità, il desiderio di esplorazione, tutto arricchito da passione, creatività e impulso all'azione. Si tratta di una delle festività più celebrate al mondo: basti pensare che coinvolge oltre un miliardo di persone in Cina, Corea, Vietnam, Singapore e nelle comunità asiatiche globali. Quella che è nota anche come Festa di Primavera, affonda le sue radici in antiche leggende e tradizioni culturali, mantenendo un forte legame con la storia e l'identità delle popolazioni che la celebrano.