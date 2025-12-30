Napoli mercato bloccato cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero
Il mercato di gennaio è bloccato per il Napoli, un termine che indica l’impossibilità di effettuare trasferimenti di calciatori. Questo stato, noto come
La sessione invernale di calciomercato non si apre con le stesse condizioni per tutte le società di Serie A. Le prime decisioni della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket hanno introdotto limiti operativi per alcuni club, incidendo direttamente sulle strategie sportive e finanziarie. In particolare, due società dovranno muoversi con cautela, mentre un’altra, dopo un’estate complessa, ha ottenuto il via libera. Il verdetto ufficiale ha stabilito che Napoli e Pisa potranno operare sul mercato soltanto a saldo zero. La misura impone che ogni operazione in entrata sia compensata da una cessione di pari valore economico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
