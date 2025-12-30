Il mercato di gennaio è bloccato per il Napoli, un termine che indica l’impossibilità di effettuare trasferimenti di calciatori. Questo stato, noto come

La sessione invernale di calciomercato non si apre con le stesse condizioni per tutte le società di Serie A. Le prime decisioni della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket hanno introdotto limiti operativi per alcuni club, incidendo direttamente sulle strategie sportive e finanziarie. In particolare, due società dovranno muoversi con cautela, mentre un’altra, dopo un’estate complessa, ha ottenuto il via libera. Il verdetto ufficiale ha stabilito che Napoli e Pisa potranno operare sul mercato soltanto a saldo zero. La misura impone che ogni operazione in entrata sia compensata da una cessione di pari valore economico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero

Leggi anche: Perché Napoli e Pisa dovranno fare calciomercato a saldo zero a gennaio: cosa dice il regolamento

Leggi anche: Napoli senza soldi? Fake News: ecco perché il mercato è bloccato nonostante i 200 milioni in cassa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri; Perché Napoli e Pisa dovranno fare calciomercato a saldo zero a gennaio: cosa dice il regolamento; Napoli, mercato bloccato a gennaio: solo operazioni a saldo zero, come il Pisa. Via libera alla Lazio; Lazio, mercato sbloccato. Colpito il Napoli: limitazioni per gennaio, e a giugno rischia....

Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero - Il Napoli dovrà operare con un mercato detto a saldo zero, un blocco dovuto ad un determinato parametro che pesa sulla strategia del club ... quifinanza.it