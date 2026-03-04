L' incontro sotto il sole durante il digiuno del Ramadan i calciatori crollano a terra | le immagini folli

Durante una partita del campionato tunisino, i calciatori di CS Sfaxien e AS Gabès si sono improvvisamente accasciati a terra, colpiti dalla stanchezza e dalla debolezza causate dal digiuno del Ramadan e dal calore intenso del primo pomeriggio. Le immagini mostrano i giocatori distesi sul campo, incapaci di rialzarsi subito, mentre i cronisti riferiscono di uno scenario insolito e preoccupante.

Scene drammatiche durante la partita di Ligue 1 tra CS Sfaxien e AS Gabès: i calciatori, che stavano osservando un digiuno rigoroso, sono crollati sul terreno di gioco. Fortissime critiche Immagini scioccanti quelle recentemente arrivate dal campionato tunisino. I giocatori di CS Sfaxien e AS Gabès sono stramazzati al suolo a causa dell'estrema debolezza dovuta al digiuno e al calore del primo pomeriggio. La ragione di quanto accaduto è presto detta: siamo nel pieno del Ramadan, che per i musulmani è iniziato lo scorso 18 febbraio. Per chi osserva questo periodo sacro, è obbligatorio astenersi da cibo e bevande (inclusa l'acqua) dall'alba al tramonto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

