L' incontro sotto il sole durante il digiuno del Ramadan i calciatori crollano a terra | le immagini folli

Da ilgiornale.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita del campionato tunisino, i calciatori di CS Sfaxien e AS Gabès si sono improvvisamente accasciati a terra, colpiti dalla stanchezza e dalla debolezza causate dal digiuno del Ramadan e dal calore intenso del primo pomeriggio. Le immagini mostrano i giocatori distesi sul campo, incapaci di rialzarsi subito, mentre i cronisti riferiscono di uno scenario insolito e preoccupante.

Scene drammatiche durante la partita di Ligue 1 tra CS Sfaxien e AS Gabès: i calciatori, che stavano osservando un digiuno rigoroso, sono crollati sul terreno di gioco. Fortissime critiche Immagini scioccanti quelle recentemente arrivate dal campionato tunisino. I giocatori di CS Sfaxien e AS Gabès sono stramazzati al suolo a causa dell'estrema debolezza dovuta al digiuno e al calore del primo pomeriggio. La ragione di quanto accaduto è presto detta: siamo nel pieno del Ramadan, che per i musulmani è iniziato lo scorso 18 febbraio. Per chi osserva questo periodo sacro, è obbligatorio astenersi da cibo e bevande (inclusa l'acqua) dall'alba al tramonto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l incontro sotto il sole durante il digiuno del ramadan i calciatori crollano a terra le immagini folli
© Ilgiornale.it - L'incontro sotto il sole durante il digiuno del Ramadan, i calciatori crollano a terra: le immagini folli

Leggi anche: Cosa succede durante il Ramadan (no, non è solo digiuno)

Cristiano Ronaldo ha fatto il Ramadan: “Voleva capire cosa provano i musulmani durante il digiuno”L'ex calciatore dell'Al Nassr Shaye Sharahili parlando in un podcast ha dichiarato che lo scorso anno Cristiano Ronaldo ha digiunato per due giorni...

Aggiornamenti e notizie su L'incontro sotto il sole durante il....

Temi più discussi: Macché Quaresima, l'Europa sottomessa augura Feliz Ramadan; Un Iftar senza confini: a Varese il Ramadan diventa ponte tra culture; Torino, preghiera del ramadan su un bus Gtt; Datteri e IA ridisegnano il Ramadan.

ramadan l incontro sotto ilL'incontro sotto il sole durante il digiuno del Ramadan, i calciatori crollano a terra: le immagini folliScene drammatiche durante la partita di Ligue 1 tra CS Sfaxien e AS Gabès: i calciatori, che stavano osservando un digiuno rigoroso, sono crollati sul terreno di gioco. Fortissime critiche ... ilgiornale.it

Lo stesso start per due cammini: Quaresima e Ramadan si incontrano nel nome del Dio della paceSotto il riverbero dorato della pietra leccese, il tempo sembra sospendersi in questo mercoledì 18 febbraio, un giorno che la storia e la fede hanno deciso di rendere unico. portalecce.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.