Cosa succede durante il Ramadan no non è solo digiuno
Il Ramadan 2026, che corrisponde al 1447 dell’egira, è iniziato in Italia il 19 febbraio, secondo il Grande Moschea di Roma. La data di fine varia tra il 20 e il 21 marzo, quando si celebra l’Eid al-Fitr. Durante questo mese, i musulmani non si limitano al digiuno: partecipano a preghiere speciali, incontri comunitari e attività di solidarietà. La comunità islamica si prepara a vivere un periodo di riflessione e condivisione, anche tra le strade delle città italiane. Le celebrazioni coinvolgono anche eventi pubblici e iniziative culturali.
È iniziato oggi 19 febbraio il Ramadan, il mese più sacro per i musulmani: un periodo di digiuno, preghiera e riflessione che ogni anno coinvolge milioni di fedeli in tutto il mondo, Italia compresa Il Ramadan 2026 - il 1447 dell'egira - è iniziato anche in Italia: secondo il comunicato del Grande Moschea di Roma, l'avvio del mese sacro per i musulmani è fissato per giovedì 19 febbraio 2026 per terminare tra 20 e 21 marzo con la festa dell'Eid al-Fitr. Durante il Ramadan i fedeli islamici digiunano dall'alba (Fajr) al tramonto (Maghrib) accompagnando questo periodo con momenti di preghiera e riflessione.
Cosa succede durante il RamadanIl Ramadan 2026, che corrisponde al 1447 dell’egira, è iniziato anche in Italia, secondo quanto annunciato dal Grande Moschea di Roma.
Inizia il Ramadan per 2 miliardi di musulmani: come funziona e che succede se si interrompe il digiunoIl Ramadan inizia oggi, 17 febbraio, perché la luna ha mostrato la prima falce crescente, confermando l’inizio del digiuno per circa 2 miliardi di musulmani nel mondo.
Cosa succede durante il RamadanÈ iniziato oggi 19 febbraio il Ramadan, il mese più sacro per i musulmani: un periodo di digiuno, preghiera e riflessione che ogni anno coinvolge milioni di fedeli in tutto il mondo, Italia compresa ... today.it
