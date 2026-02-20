Cristiano Ronaldo ha fatto il Ramadan | Voleva capire cosa provano i musulmani durante il digiuno

Cristiano Ronaldo ha deciso di vivere il Ramadan per comprendere meglio l’esperienza dei musulmani. Lo scorso anno, l’ex calciatore dell’Al Nassr ha digiunato per due giorni, come ha raccontato Shaye Sharahili in un podcast. Ronaldo ha voluto sperimentare in prima persona le sfide del digiuno quotidiano. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti fan e media, interessati a conoscere i motivi dietro questa iniziativa. La sua esperienza ha suscitato molte discussioni online.

L'ex calciatore dell'Al Nassr Shaye Sharahili parlando in un podcast ha dichiarato che lo scorso anno Cristiano Ronaldo ha digiunato per due giorni durante il Ramadan.