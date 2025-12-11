1970 la Rivolta di Reggio Calabria | graphic novel al centro dell' incontro Anassilaos
Lunedì 15 ottobre, presso la Biblioteca Pietro De Nava, si terrà un incontro dedicato alla graphic novel
“1970la Rivolta di Reggio Calabria” graphic novel di Antonella Postorino (sceneggiatrice) e Marco Barone (illustratore), edito da Laruffa, sarà al centro di un incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca Pietro De Nava nell’ambito del ciclo La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
NOVITÀ In collaborazione con il CSI Modena , quest’inverno proponiamo la “Coppa del Secchia”, rivolta a tutte le squadre iscritte ai campionati Open di Modena e Reggio Emilia. La Coppa prenderà il via al raggiungimento di un numero minimo di 8 squadr - facebook.com Vai su Facebook
La rivolta di Reggio Calabria del 1970 raccontata attraverso gli occhi di una bimba di 5 anni: promosso incontro in città - “1970/la Rivolta di Reggio Calabria” (graphic novel di Antonella Postorino (sceneggiatrice) e Marco Barone (illustratore), edito da Laruffa) sarà al centro di un incontro promosso dall’Associazione Cu ... Secondo strettoweb.com
Un nuovo incontro sulla Rivolta di Reggio con Il Circolo Culturale “L’Agorà” - Il Circolo Culturale "L'Agorà" continua la sua programmazione in remoto con un nuovo e importante appuntamento dedicato a un capitolo delicato della storia contemporanea calabrese: "I confinati a segu ... Riporta cn24tv.it