Caso Corona-Signorini Endemol avvia verifiche interne
Continua a far parlare il caso Corona-Signorini, esploso sui social da poco più di una settimana, con l'ex "re dei paparazzi" e mattatore del format social "Falsissimo" che accusa Alfonso Signorin i di aver portato avanti per anni un "sistema" di favori sessuali richiesti a partecipanti del Grande Fratello o del GF Vip o a chi aspirava ad entrare nella famosa "casa". Signorini ha querelato Corona e quest'ultimo è stato interrogato, al palazzo di Giustizia di Milano, che ha condito di particolari le gravi accuse già formulate. "Ho più di cento testimonianze, ho fatto i nomi ai pm e sono già pronte due denunce", ha detto Corona a favore di cronisti e fotografi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Caso Signorini, Endemol Shine Italy avvia verifiche interne: “Massima attenzione agli elementi emersi. Accertamenti sul rispetto di codice etico e procedure”
Leggi anche: Caso Signorini, Endemol rompe il silenzio: “Avviate verifiche interne sul Grande Fratello”
Alfonso Signorini avvisa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, per Stefano Bettarini è karma: i post degli ex Gf; Fabrizio Corona: «Maria De Filippi? Prossimamente una puntata su di lei». La rivelazione al Molo5, il gesto delle ali e le domande choc...; Caso Signorini, cosa sta succedendo: le accuse di Corona, i presunti messaggi e le reazioni dei vip; Fabrizio Corona e le accuse a Alfonso Signorini: Il prezzo del successo al GF VIP.
Caso Signorini, Endemol Shine Italy avvia verifiche interne: “Massima attenzione agli elementi emersi. Accertamenti sul rispetto di codice etico e procedure” - La società produttrice del reality prende posizione sulle polemiche e annuncia controlli sul rispetto del codice etico ... ilfattoquotidiano.it
Caso Corona-Signorini, Endemol avvia verifiche interne - Intanto l'avvocato che difende Signorini spiega che, al momento, l'unico indagato per revenge porn è Fabrizio Corona ... ilgiornale.it
Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime sul caso Signorini: “Abbiamo avviato verifiche interne” - Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, attraverso un comunicato stampa fa sapere di aver avviato delle ricerche interne dopo quanto emerso ... fanpage.it
Il paradosso perfetto di “Falsissimo”: perché, nel “caso Signorini”, per Fabrizio Corona comunque vada sarà un successo Numeri, algoritmo e narrazione: come un format su YouTube ha trasformato un’indagine in un racconto di potere e contro-potere Leggi l’a - facebook.com facebook
Il Natale del caso Corona-Signorini E un augurio speciale dal nostro direttore a tutti quelli che hanno da affrontare una giornata difficile. @Capezzone x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.