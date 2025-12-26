Continua a far parlare il caso Corona-Signorini, esploso sui social da poco più di una settimana, con l'ex "re dei paparazzi" e mattatore del format social "Falsissimo" che accusa Alfonso Signorin i di aver portato avanti per anni un "sistema" di favori sessuali richiesti a partecipanti del Grande Fratello o del GF Vip o a chi aspirava ad entrare nella famosa "casa". Signorini ha querelato Corona e quest'ultimo è stato interrogato, al palazzo di Giustizia di Milano, che ha condito di particolari le gravi accuse già formulate. "Ho più di cento testimonianze, ho fatto i nomi ai pm e sono già pronte due denunce", ha detto Corona a favore di cronisti e fotografi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso Corona-Signorini, Endemol avvia verifiche interne

Leggi anche: Caso Signorini, Endemol Shine Italy avvia verifiche interne: “Massima attenzione agli elementi emersi. Accertamenti sul rispetto di codice etico e procedure”

Leggi anche: Caso Signorini, Endemol rompe il silenzio: “Avviate verifiche interne sul Grande Fratello”

