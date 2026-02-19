Veleno per topi al nido Cederna | il Comune avvia verifiche sulle trappole in tutti gli asili e le primarie

Il Comune di Monza ha iniziato verifiche sulle trappole per topi al nido Cederna dopo aver scoperto la presenza di veleno. La scoperta è stata fatta da alcuni genitori che si sono rivolti alle autorità, preoccupati per la sicurezza dei bambini. Le trappole con veleno sono state rimosse immediatamente, e ora si controllano tutte le cassette di derattizzazione negli asili e nelle scuole primarie della città. Le autorità intendono garantire che tutte le strutture siano sicure e prive di rischi.

Monza, 19 febbraio 2026 – Controlli estesi a tutte le cassette per la derattizzazione di asili nido, scuole dell’infanzia e primarie di Monza. È la misura annunciata dal Comune dopo l’episodio che ha coinvolto 15 bambini di 3 anni dell’ asilo nido Cederna: due di loro sono entrati in contatto con un’ esca per topi nel giardino dell’istituto. In consiglio comunale . Una vicenda approdata in aula con un’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Monguzzi. “Questo fatto ha generato forte preoccupazione – osserva Monguzzi –. Risulta fondamentale fare piena chiarezza sull’accaduto”, sottolineando come una struttura per l’infanzia debba garantire “massimi livelli di tutela della salute”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Veleno per topi al nido Cederna: il Comune avvia verifiche sulle trappole in tutti gli asili e le primarie Campobasso, morte per intossicazione: verifiche su contaminazione con veleno per topiA Campobasso, si indaga sulla morte per intossicazione di una persona. "Mia figlia all'asilo nido ha rischiato di mangiare il veleno per i topi"A Monza, nel mattino di venerdì 13 febbraio, nostra figlia ha rischiato di mangiare il veleno per i topi all’asilo nido comunale di Cederna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allarme veleno per i topi all’asilo nido di Monza: 15 bimbi di tre anni finiscono in ospedale; Mia figlia all'asilo nido ha rischiato di mangiare il veleno per i topi; Decine di bocconi con veleno per topi abbandonati vicino ad un canale: morto un cane a Monza; Femminicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello ricorre in Cassazione: fissata l'udienza. Mia figlia all'asilo nido ha rischiato di mangiare il veleno per i topiQuindici bambini sono stati trasportati subito al pronto soccorso dell'ospedale. Il racconto e la rabbia di un genitore ... monzatoday.it Veleno per topi in alcune vie. Muore un caneGROSSETOUn cocker, Lapo, è morto dopo tre giorni di agonia. Probabilmente per avere ingerito in strada veleno per topi. Questo il ’verdetto’ che è stato dato dai veterinari che lo hanno visitato al ... lanazione.it La seconda replica del nostro spettacolo è stata un successo, prossimo appuntamento con "Veleno per topi" a Porto Ercole l'8 Marzo: maggiori informazioni nei prossimi giorni, intanto tenetevi liberi #laboratorioteatralesulsipario #passioneteatro #teatroamat facebook