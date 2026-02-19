Orientamento e supporto al lavoro | dopo 11 anni di chiusura riapre il centro per l' impiego

Il centro per l'impiego di Mesagne ha riaperto dopo undici anni di chiusura, causata dalla mancanza di fondi e di interventi pubblici. La ripresa delle attività mira a facilitare l'inserimento lavorativo dei disoccupati locali, offrendo servizi di orientamento e supporto alle aziende. Questa riapertura rappresenta un passo importante per il territorio, che da tempo chiede un punto di riferimento per chi cerca lavoro. La nuova apertura si traduce in opportunità concrete per molti cittadini in cerca di occupazione.

La struttura tornerà operativa dal 20 febbraio per sei comuni del Brindisino. Confesercenti: "Priorità alla riqualificazione degli adulti" MESAGNE - Dopo undici anni di attesa, il centro per l'impiego di Mesagne ha riaperto ufficialmente le porte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina (19 febbraio 2026) alle 10:00 in via Nazario Sauro 27, alla presenza di numerose autorità civili e religiose. Segno del ritorno di un servizio pubblico strategico per il territorio. All'evento hanno partecipato il prefetto Guido Aprea, l'arcivescovo di Brindisi-Ostuni monsignor Giovanni Intini, il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, il vice presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi Giuseppe Ventrella e i consiglieri regionali Tommaso Gioia e Isabella Lettori, insieme alle rappresentanze sindacali e ai sindaci di Latiano e di San Vito dei Normanni, Cosimo Maiorano e Silvana Errico.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dopo due anni riapre il centro per l'impiegoDopo due anni di chiusura, il centro per l’impiego di piazza Crispi ad Aversa riapre ufficialmente le sue porte.

Aversa, dopo anni riapre centro per l’impiego: “Puntiamo a città ricca di servizi”Aversa riapre il Centro per l’Impiego dopo diversi anni di chiusura, offrendo nuovamente servizi di supporto alla ricerca di lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.