Mercato Stricker e Bruzzecchesse a Urbania Mister Protti firma per l’Imolese
L’Imolese Calcio 1919 ha ufficializzato l’ingaggio di Stefano Protti come nuovo allenatore. Con un’esperienza che spazia tra campionati professionistici e Serie D, Protti porta con sé competenza e professionalità. Nel frattempo, nel mercato di Urbania, sono stati definiti gli accordi con Stricker e Bruzzecchesse, consolidando le strategie di rafforzamento del club.
L’Imolese Calcio 1919 ha annunciato l’accordo con l’allenatore Stefano Protti. Protti (foto) ha maturato la carriera da mister nei campionati professionistici e in serie D. Tra diverse panchine si è seduto su quelle della Sammaurese, Forlì e Fermana. Nella stagione scorsa è subentrato in corsa sulla panchina della Sammaurese conquistando la salvezza nei play-out e da luglio fino a un mese fa circa ha guidato la K Sport Montecchio Gallo prima di interrompere il rapporto. La Civitanovese (Eccellenza) ha ingaggiato l’attaccante Martin De Arriba, classe 2000 che militava nella Santarcangiolese (Eccellenza Basilicata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
