L' Hellas spronda a Cagliari | la rincorsa alla salvezza si fa sempre più dura

L'Hellas Verona perde ancora, questa volta 4-0 in casa del Cagliari. La squadra di Tudor fatica a trovare punti e la salvezza si fa sempre più difficile. I liguri si impongono senza troppi sforzi, lasciando i tre punti ai sardi. La stagione dell'Hellas diventa sempre più complicata, e i tifosi temono per il futuro.

Pesante sconfitta nella serata di sabato per i gialloblu, che rimangono all'ultimo posto in classifica in compagnia del Pisa, atteso venerdì sera al Bentegodi, mentre il quart'ultimo posto sembra allontanarsi sempre più Nuova sconfitta per l'Hellas Verona, che nell'anticipo del sabato sera della ventitreesima giornata di Serie A è stato battuto per 4-0 dal Cagliari all'Unipol Domus. I gialloblu non sono mai riusciti a rendersi davvero pericolosi dalle parti di Caprile, chiamato una sola volta all'intervento. La classifica vede ora il Lecce al quart'ultimo posto, lontano cinque punti e con una partita ancora da giocare.🔗 Leggi su Veronasera.it

Hellas Verona-Cagliari 2-2: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Notte tristissima, l'Hellas sprofonda al Bentegodi con l'Udinese (1-3). E adesso Presidio cosa fa?; L’Hellas sprofonda anche a Cagliari, adesso è davvero buio pesto; Il Cagliari vince ancora, Verona travolto 4-0; Il Cagliari cala il poker, il Verona resta in 10 e sprofonda.

Hellas travolto a Cagliari, L'Arena apre con le parole di Sogliano: Alzare la testaPesante sconfitta per l'Hellas Verona. La squadra di Paolo Zanetti viene travolta a Cagliari per 4-0 e vede sempre più vicino lo spettro della. tuttomercatoweb.com

Hellas allo sbando. 4-0 a CagliariScrivere dei 4 gol presi a Cagliari, in teoria una diretta concorrente per la salvezza, ma oggi irraggiungibile per l'Hellas, rende inutile qualsiasi ... giornaleadige.it

Hellas Verona, contestazione dei tifosi dopo gara Non c'è pace. E non c'è soluzione di continuità. Il pesante ko contro l'Udinese ha fatto partire la contestazione dei tifosi. Il Verona sprofonda. E anche la posizione di Paolo Zanetti potrebbe vacillare. La società - facebook.com facebook