Limiti acustici Centrale in regola

La centrale elettrica Imepower è al centro di un nuovo confronto politico e istituzionale. Recentemente, sono stati segnalati problemi relativi ai limiti acustici e alla conformità alle norme vigenti. La questione è tornata alla ribalta dopo alcune verifiche e dichiarazioni ufficiali che hanno evidenziato lo stato attuale dell’impianto. La discussione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulla regolarità dell’attività della centrale.

La centrale elettrica Imepower torna al centro del dibattito politico e istituzionale. Dopo le recenti prese di posizione del Movimento 5 Stelle, interviene il presidente della Provincia Marco Magrini (nella foto), che respinge con decisione quelle che definisce "notizie errate e fuorvianti" e ribadisce: l'impianto è a norma. La replica arriva dopo le dichiarazioni della consigliera regionale M5S Paola Pizzighini, che aveva parlato di "possibili inottemperanze alla normativa" in relazione alle emissioni acustiche della centrale situata nell'area ex Montedison. Magrini rivendica l'operato di Villa Recalcati: "È doveroso e imprescindibile,...