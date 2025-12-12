Movida rumorosa in centro niente più eccezioni al rispetto dei limiti acustici

A partire da ora, nelle vie Gallucci, Scarpa, Canalino e in largo Hannover nel centro storico, non sarà più possibile ottenere autorizzazioni per superare i limiti acustici previsti dalla normativa. Questa misura mira a garantire un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e le esigenze della movida, riducendo il rumore e migliorando la qualità della vita nel cuore della città.

Nelle vie Gallucci, Scarpa, Canalino e in largo Hannover in centro storico viene eliminata la possibilità di autorizzare il superamento dei limiti acustici (decibel) rispetto alla normativa vigente, con l'obiettivo di trovare un miglior equilibrio tra il diritto al riposo dei cittadini e.