gallucci i limiti acustici non si possono superare

Nelle vie Gallucci, Scarpa, Canalino e in largo Hannover in centro storico viene eliminata la possibilità di autorizzare il superamento dei limiti acustici (decibel) rispetto alla normativa vigente, con l’obiettivo di trovare un miglior equilibrio tra il diritto al riposo dei cittadini e l’animazione della città. Per agevolare il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso, inoltre, l’area pedonale di via Gallucci, inoltre, viene ridotta, con la ridefinizione del confine a ovest in corrispondenza dell’incrocio con vicolo Torneivia Santa Maria della Asse; mentre il tratto tra corso Canalgrande e vicolo Tornei non sarà più pedonale. Ilrestodelcarlino.it

