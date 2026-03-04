L' Idf abbatte un caccia iraniano raid anche in Libano Ondata di missili e droni sul Kuwait I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse Asia a picco Seul -12% Milano prova a resistere
L'Idf ha abbattuto un caccia iraniano e ha condotto un raid in Libano. Nella regione sono stati lanciati missili e droni sul Kuwait. I pasdaran affermano che Hormuz è sotto il loro controllo. Nel frattempo, in Asia le borse sono in calo, con Seul che perde il 12%, mentre Milano cerca di resistere. Oggi si svolgono i funerali di Khamenei, e il figlio Mojtaba è stato nominato nuova Guida suprema. Da Israele arrivano nuove notizie.
Discussioni sull' argomento Israele lancia nuovi raid su Teheran e valuta l'offensiva nel Sud del Libano. Trump: Stiamo massacrand; Iran, nuovi raid dopo la morte di Khamenei. Media: ucciso anche l’ex presidente Ahmadinejad. Morti e feriti a ovest di Gerusalemme – DIRETTA.
Idf: colpiti centri di comando a TeheranL'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi centri di comando a Teheran. rainews.it
Iran chiude lo Stretto di Hormuz. Idf lancia ondata di raid su Teheran, missili su IsraeleI pasdaran chiudono lo Stretto: 'Bruceremo tutte le navi che proveranno a passare'. Nel golfo dell'Oman distrutte undici navi iraniane ... adnkronos.com
«Lanciata una vasta ondata di attacchi contro obiettivi in Iran»: lo ha annunciato l'Idf. Nuovi raid anche in Libano: almeno 4 morti a Baalbek tra le macerie di un edificio. Tutti gli aggiornamenti. facebook
“Sapevamo che se l’Iran fosse stato attaccato ci avrebbe immediatamente colpito. E noi non saremmo rimasti lì a subire il colpo”. Con queste parole il Segretario di Stato USA Marco Rubio smentisce la teoria del presidente degli Stati Uniti Trump e di Israele se x.com