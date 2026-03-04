L' Idf abbatte un caccia iraniano raid anche in Libano Ondata di missili e droni sul Kuwait I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse Asia a picco Seul -12% Milano prova a resistere

L'Idf ha abbattuto un caccia iraniano e ha condotto un raid in Libano. Nella regione sono stati lanciati missili e droni sul Kuwait. I pasdaran affermano che Hormuz è sotto il loro controllo. Nel frattempo, in Asia le borse sono in calo, con Seul che perde il 12%, mentre Milano cerca di resistere. Oggi si svolgono i funerali di Khamenei, e il figlio Mojtaba è stato nominato nuova Guida suprema. Da Israele arrivano nuove notizie.