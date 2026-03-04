L’identikit del tumore al pancreas | scoperta un’importante connessione con il sistema nervoso

Gli scienziati del Cold Spring Harbor Laboratory, sotto la guida del professor Jeremy Nigri, hanno identificato una relazione tra il tumore al pancreas e il sistema nervoso. La ricerca ha evidenziato un legame diretto tra queste due componenti, aprendo nuove prospettive sulla comprensione di questa forma di cancro. La scoperta si basa su studi condotti su modelli sperimentali e analisi di dati clinici.

La scienza ha individuato una relazione fra il tumore al pancreas e il sistema nervoso che è in grado di accelerare la crescita precoce della neoplasia Gli scienziati del Cold Spring Harbor Laboratory, guidati dal professor Jeremy Nigri, sono giunti alla conclusione che esiste una connessione fra il tumore al pancreas e il sistema nervoso. In realtà i ricercatori sapevano già che i nervi possono facilitare la diffusione del cancro mediante un fenomeno noto come “invasione perineurale”. Ciò significa che le cellule neoplastiche utilizzano i nervi come mezzi per metastatizzare. Ora il team di Nigri ha scoperto che i nervi contribuiscono attivamente allo sviluppo della malattia ancor prima che si formi un tumore completo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

