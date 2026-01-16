Cesano scommette sui giovani | Progettate la città del futuro

Il Comune di Cesano invita i giovani a partecipare attivamente alla progettazione della città del futuro. Attraverso un appello aperto, si incoraggiano le nuove generazioni a presentare idee e proposte concrete, che saranno valutate dai tecnici comunali. Un'occasione per contribuire allo sviluppo sostenibile e innovativo del territorio, promuovendo un dialogo costruttivo tra amministrazione e giovani cittadini.

Idee per la città: il Comune lancia l'appello ai giovani e li invita a formulare proposte concrete che saranno valutate dai tecnici. È aperto il bando per il Bilancio Partecipativo giovani: fino al 30 gennaio, i ragazzi di età compresta tra i 14 e i 20 anni che risiedono a Cesano Maderno o che frequentano una delle scuole superiori cittadine, possono presentare le proprie proposte. Si tratta, come spiegano dal Comune, di "un percorso altamente formativo, che unisce creatività ed educazione civica, avvicinando le nuove generazioni alla pubblica amministrazione e rafforzando la fiducia nei processi democratici".

