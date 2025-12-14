Libri che ’passione’ Lettori in calo del 5,6% Ma resistono librerie e amanti della scrittura

Il mondo dei libri affronta un calo del 5,6% nei lettori, ma le librerie e gli appassionati resistono. La passione per la lettura, considerata una porta verso l'immaginazione, rimane forte, come sottolineato dal filosofo Michel Foucault, che vedeva nei libri un mezzo per sognare e scoprire mondi nascosti.

"Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere". Così il filosofo francese Michel Foucault ‘celebrava’ i libri, definendoli ‘una chiave per l’immaginazione’. Parole che fanno ancora riflettere, 40 anni dopo la sua scomparsa. Quando la realtà (paragonata a un passato sbiadito) appare totalmente ‘stravolta’. Prendiamo un dato, recentissimo. " Peggiora la qualità della lettura in Italia e calano i lettori nel 2024 ". Ma nonostante i dati nazionali (in parte sconfortanti) a Cesena le librerie sono in crescita e sono numerose. Alcune sono specializzate in libri per ragazzi e altre sono di recente apertura. Ilrestodelcarlino.it

