Il sindaco ascolta i cittadini | Ora si parli con i giovani non dei giovani

Il sindaco Alessandro Basso ha promosso un momento di ascolto diretto con i cittadini, sottolineando l’importanza di dialogare con i giovani anziché parlare di loro. La lista “La Civica” accoglie con favore questa iniziativa, che si è svolta sotto la loggia del municipio, rappresentando un passo importante verso una partecipazione più concreta e condivisa nel processo decisionale locale.

La lista “La Civica” plaude all'iniziativa del sindaco Alessandro Basso, che ha organizzato una mattinata di ascolto delle istanze dei cittadini sotto la loggia del municpio. L'esponente Francesco Marcuzzo, centrando l'attenzione sul mondo dei giovani, chiede però al primo cittadino di fare un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

