Il sindaco ascolta i cittadini | Ora si parli con i giovani non dei giovani

Il sindaco Alessandro Basso ha promosso un momento di ascolto diretto con i cittadini, sottolineando l’importanza di dialogare con i giovani anziché parlare di loro. La lista “La Civica” accoglie con favore questa iniziativa, che si è svolta sotto la loggia del municipio, rappresentando un passo importante verso una partecipazione più concreta e condivisa nel processo decisionale locale.

