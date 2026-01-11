Il sindaco ascolta i cittadini | Ora si parli con i giovani non dei giovani
Il sindaco Alessandro Basso ha promosso un momento di ascolto diretto con i cittadini, sottolineando l’importanza di dialogare con i giovani anziché parlare di loro. La lista “La Civica” accoglie con favore questa iniziativa, che si è svolta sotto la loggia del municipio, rappresentando un passo importante verso una partecipazione più concreta e condivisa nel processo decisionale locale.
La lista “La Civica” plaude all'iniziativa del sindaco Alessandro Basso, che ha organizzato una mattinata di ascolto delle istanze dei cittadini sotto la loggia del municpio. L'esponente Francesco Marcuzzo, centrando l'attenzione sul mondo dei giovani, chiede però al primo cittadino di fare un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Vecchioni: “L’Italia non è un paese per giovani. Nessuno li ascolta e non si permette loro di sbagliare”
Leggi anche: Pattuglione anti-furti. Controllate auto sospette. Segnalazioni dei cittadini. Due giovani con l’hashish
Lamezia, straccioni ai cittadini di Sant'Eufemia in audio ma il sindaco Murone si difende: Strumentalizzazione.
Guerra (Parma), 'Forte fiducia cittadini-sindaco' - "Non può che far piacere questo posizionamento, che dimostra che esiste una fiducia forte nel rapporto tra sindaco e cittadini. ansa.it
Ingrid Betancourt : Les coulisses d'une libération
Ascolta Diritto di Parola – #Sanità in emergenza: ad #Isernia Piero Castrataro Sindaco in tenda da due settimane per difendere l’Ospedale Veneziale L'intervista di Radio Cassino su #SoundCloud - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.