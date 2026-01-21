Fico presenta la nuova giunta regionale della Campania | Porteremo la voce dei cittadini

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova giunta regionale. In una dichiarazione, Fico ha sottolineato l’intento di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini campani, promuovendo un percorso di ascolto e confronto. La squadra, appena ufficializzata in Consiglio regionale, si propone di lavorare con trasparenza e impegno per i temi di interesse della regione.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la squadra in Consiglio regionale. Prime urgenze: bilancio e avvio del lavoro di governo La giunta regionale della Campania è stata presentata ufficialmente oggi nel corso della seduta del Consiglio regionale, dal presidente Roberto Fico. Un passaggio formale ma centrale per l’avvio dell’azione di governo della nuova amministrazione. Il presidente ha inoltre ribadito uno dei punti cardine del suo mandato:“Dobbiamo portare la voce dei cittadini nelle istituzioni”. Guardando ai prossimi passi, il presidente ha annunciato che nei prossimi giorni la giunta sarà convocata per la prima riunione ufficiale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fico presenta la nuova giunta regionale della Campania: “Porteremo la voce dei cittadini” Campania, Fico detta la rotta della nuova Campania: “Prima l’interesse dei cittadini”. Giunta ancora da nominareRoberto Fico ha iniziato ufficialmente il suo mandato come presidente della nuova legislatura in Campania, delineando in Consiglio le priorità per il suo operato. Campania, c’è la squadra di Roberto Fico: tutti i nomi della nuova giunta regionaleLa Campania si prepara a una nuova fase amministrativa con la formazione della giunta regionale guidata da Roberto Fico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Consiglio Regionale, fumata nera per le Commissioni: attesa una nuova riunione; Scabec, la giunta Fico sospende la nomina del direttore generale; Commissioni regionali Campania: per chiudere la partita la Sanità va al M5S. E con Avs fuori anche la Lista Fico; Regione Campania, presentazione della nuova giunta. Campania, Fico presenta la GiuntaNel corso del suo intervento in Consiglio regionale, in occasione della presentazione della nuova Giunta della Regione Campania guidata dal presidente Roberto Fico, il capogruppo in Regione per Casa R ... irpinia24.it Regione Campania, Roberto Fico presenta la Giunta: «Porteremo voce della gente nelle Istituzioni»Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato, nell’odierna seduta del Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, i componenti ... ilmattino.it Fico presenta la nuova Giunta: Espressione della coalizione per battere le disuguaglianze #Napoli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.