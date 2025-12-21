Beirut, 21 dic. (AdnkronosAfp) - Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira membri di Hezbollah. Israele continua a condurre regolarmente attacchi in Libano e afferma di prendere di mira il movimento islamista sostenuto dall'Iran, nonostante un cessate il fuoco che il 27 novembre 2024 ha posto fine a più di un anno di ostilità, a margine della guerra nella Striscia di Gaza. Israele mantiene anche truppe in cinque posizioni di confine nel sud del Libano che considera strategiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Beirut, 'un morto nei raid israeliani nel sud del Libano'

