Beirut | Un morto nei raid israeliani nel Sud del Libano

Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira membri di Hezbollah. Israele continua a condurre regolarmente attacchi in Libano e afferma di prendere di mira il movimento islamista sostenuto dall'Iran, nonostante un cessate il fuoco che il 27 novembre 2024 ha posto fine a più di un anno di ostilità, a margine della guerra nella Striscia di Gaza. Israele mantiene anche truppe in cinque posizioni di confine nel sud del Libano che considera strategiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
