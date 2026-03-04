Il 18 febbraio scorso, ha debuttato nelle sale cinematografiche Cold Storage, adattamento per il grande schermo del thriller-horror di David Koepp, Sotto Zero, edito HarperCollins e tradotto da Anna Ricci. La storia ruota attorno a un fungo, il Cordyceps novus, altamente mutabile e letale, scoperto nell’87 e isolato in una struttura militare segreta. Dopo circa trentanni, a causa di un guasto tecnico e all’innalzamento della temperatura, il fungo si risveglia e toccherà a Robert (l’esperto che lo aveva congelato negli anni Ottanta) e a una improbabile coppia di eroi improvvisati, evitare che si diffonda su scala globale, seminando l’apocalisse e lo sterminio di ogni essere vivente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Liam Neeson: Missione SOTTO ZERO

Leggi anche: Liam Neeson: “Non sono no-vax. Critico Big Pharma, mai stato contro le vaccinazioni”

Sam Raimi rilancia Darkman: in lavorazione il sequel dell'horror con Liam NeesonIl regista di Spider-Man dovrebbe tornare a lavorare ad un seguito del cult uscito al cinema nel 1990 e vagamente ispirato all'Uomo Ombra e Il...

Dead Zone: L'ultima missione per la sopravvivenza | Film Completo in Italiano

Contenuti e approfondimenti su Liam Neeson

Argomenti discussi: Obvious badass: Missione Shelter.

Sud Sudan: Unicef, missione del Goodwill Ambassador Liam Neeson per incontrare i bambini di un Paese minacciato dai tagli ai finanziamenti globaliIl Goodwill Ambassador dell’Unicef Liam Neeson ha effettuato una missione in Sud Sudan la scorsa settimana per vedere gli effetti degli shock economici, dei cambiamenti climatici, della povertà e dell ... agensir.it

Unicef, Liam Neeson in Sud Sudan: Qui tanti bambini malnutritiRoma, 27 ott. (askanews) - L'attore britannico Liam Neeson, Goodwill Ambassador dell'Unicef, è stato in Sud Sudan la scorsa settimana. Una missione di sei giorni in cui tra le altre cose ha incontrato ... quotidiano.net