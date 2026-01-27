Sam Raimi rilancia Darkman | in lavorazione il sequel dell' horror con Liam Neeson

Sam Raimi sta lavorando a un sequel di Darkman, il film horror del 1990 con Liam Neeson. Il regista di Spider-Man riporta in vita un cult, con possibili riferimenti all'Uomo Ombra e Il fantasma dell'opera. La nuova produzione mira a riproporre l'atmosfera originale, mantenendo l'interesse di appassionati e nuovi spettatori.

Il regista di Spider-Man dovrebbe tornare a lavorare ad un seguito del cult uscito al cinema nel 1990 e vagamente ispirato all'Uomo Ombra e Il fantasma dell'opera. A distanza di trentasei anni dall'uscita del primo film, è in lavorazione un nuovo capitolo di Darkman, l'action horror scritto e diretto da Sam Raimi, con protagonisti due star del calibro di Liam Neeson e Frances McDormand. Dopo il successo del primo film uscirono due sequel direct-to-video dai titoli Darkman II - Il ritorno di Durant, e Darkman III - Darkman morirai, entrambi diretti da Bradford May. Ora Sam Raimi dovrebbe produrre un nuovo capitolo per il grande schermo.

