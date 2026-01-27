Sam Raimi rilancia Darkman | in lavorazione il sequel dell' horror con Liam Neeson

Da movieplayer.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sam Raimi sta lavorando a un sequel di Darkman, il film horror del 1990 con Liam Neeson. Il regista di Spider-Man riporta in vita un cult, con possibili riferimenti all'Uomo Ombra e Il fantasma dell'opera. La nuova produzione mira a riproporre l'atmosfera originale, mantenendo l'interesse di appassionati e nuovi spettatori.

Il regista di Spider-Man dovrebbe tornare a lavorare ad un seguito del cult uscito al cinema nel 1990 e vagamente ispirato all'Uomo Ombra e Il fantasma dell'opera. A distanza di trentasei anni dall'uscita del primo film, è in lavorazione un nuovo capitolo di Darkman, l'action horror scritto e diretto da Sam Raimi, con protagonisti due star del calibro di Liam Neeson e Frances McDormand. Dopo il successo del primo film uscirono due sequel direct-to-video dai titoli Darkman II - Il ritorno di Durant, e Darkman III - Darkman morirai, entrambi diretti da Bradford May. Ora Sam Raimi dovrebbe produrre un nuovo capitolo per il grande schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

sam raimi rilancia darkman in lavorazione il sequel dell horror con liam neeson

© Movieplayer.it - Sam Raimi rilancia Darkman: in lavorazione il sequel dell'horror con Liam Neeson

Approfondimenti su Sam Raimi

Darkman | Sam Raimi pronto a produrre un nuovo sequel?

Un nuovo capitolo di Darkman è attualmente in fase di sviluppo, con Sam Raimi coinvolto come produttore attraverso Ghost House Pictures.

Send Help | Il trailer italiano dell’horror di Sam Raimi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sam Raimi

Argomenti discussi: Darkman torna al cinema: nuovo film in sviluppo con Sam Raimi produttore; Sam Raimi sta per tornare con un nuovo film di supereroi, ma non è Spider-Man 4!; Darkman: Sequel in arrivo, Sam Raimi alla produzione.

sam raimi rilancia darkmanSam Raimi rilancia Darkman: in lavorazione il sequel dell'horror con Liam NeesonIl regista di Spider-Man dovrebbe tornare a lavorare ad un seguito del cult uscito al cinema nel 1990 e vagamente ispirato all'Uomo Ombra e Il fantasma dell'opera. movieplayer.it

Darkman | Sam Raimi pronto a produrre un nuovo sequel?Darkman sequel in sviluppo: Sam Raimi produce con Brian Netto e Adam Schindler. Sceneggiatura pronta, finanziamento in corso – novità 2026! universalmovies.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.