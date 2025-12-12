Liam Neeson, noto attore britannico, è protagonista di una recente polemica legata alla sua partecipazione come narratore nel documentario ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’. Il film mette in discussione la legittimità dei vaccini e solleva dubbi su alcune pratiche dell’industria farmaceutica, suscitando reazioni e dibattiti pubblici.

Liam Neeson finisce al centro di una polemica inattesa. L’attore britannico è il narratore di ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’, documentario che mette in discussione la legittimità dei vaccini e rilancia altre tesi scientifiche. Il film elogia inoltre Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sull’immunizzazione e oggi segretario alla Sanità negli Stati Uniti. Un progetto che, come prevedibile, ha fatto rumore e ha fatto finire Neeson al centro delle polemiche. Pamela Anderson e Liam Neeson: complicità sul red carpet Le origini del documentario. Quotidiano.net

Liam Neeson: “Non sono no-vax. Critico Big Pharma, mai stato contro le vaccinazioni” - La voce dell’attore nel documentario ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’: dagli elogi a Robert F. quotidiano.net

Pioggia di polemiche su Liam Neeson, voce narrante di un documentario no-vax - L'attore nordirlandese nell'occhio del ciclone mediatico dopo aver prestato la sua voce al documentario Plague of Corruption. huffingtonpost.it

