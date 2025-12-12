Liam Neeson | Non sono no-vax Critico Big Pharma mai stato contro le vaccinazioni
Liam Neeson, noto attore britannico, è protagonista di una recente polemica legata alla sua partecipazione come narratore nel documentario ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’. Il film mette in discussione la legittimità dei vaccini e solleva dubbi su alcune pratiche dell’industria farmaceutica, suscitando reazioni e dibattiti pubblici.
Liam Neeson finisce al centro di una polemica inattesa. L’attore britannico è il narratore di ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’, documentario che mette in discussione la legittimità dei vaccini e rilancia altre tesi scientifiche. Il film elogia inoltre Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sull’immunizzazione e oggi segretario alla Sanità negli Stati Uniti. Un progetto che, come prevedibile, ha fatto rumore e ha fatto finire Neeson al centro delle polemiche. Pamela Anderson e Liam Neeson: complicità sul red carpet Le origini del documentario. Quotidiano.net
Liam Neeson: “Non sono no-vax. Critico Big Pharma, mai stato contro le vaccinazioni” - La voce dell’attore nel documentario ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’: dagli elogi a Robert F. quotidiano.net
