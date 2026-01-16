Abbandonata da anni la scuola De Amicis a Triggiano sarà demolita e ricostruita | lavori al via
La scuola media De Amicis di Triggiano, abbandonata da anni e soggetta a vandalismi, sarà demolita e ricostruita. I lavori di riqualificazione sono stati avviati per restituire alla comunità un edificio sicuro e funzionale, capace di accogliere nuovamente le future generazioni di studenti. Un intervento volto a valorizzare il patrimonio scolastico e a migliorare i servizi educativi nel territorio.
Lo 'storico' istituto era da tempo chiuso e inutilizzato. La struttura, ormai compromessa, sarà sostituita da un nuovo immobile. Il sindaco Toscano: "Risposta chiara a un impegno preso con i cittadini" Da istituto che ha visto crescere generazioni di triggianesi a immobile abbandonato e vandalizzato. Ora, però, la scuola media 'De Amicis' di Triggiano avrà una seconda vita. In questi giorni, infatti, sono partiti i lavori di demolizione dell'immobile, che sarà completamente ricostruito. A dare notizia dell'avvio degli interventi è sui social il sindaco di Triggiano, Pino Toscano, ripercorrendo le vicende che hanno riguardato l'istituto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Danni irreparabili dopo l'alluvione, la palestra sarà demolita e ricostruita: investimento da 500mila euro
Leggi anche: Cantiere giardini De Amicis, al via i lavori Hera in via Curiel per la sostituzione delle reti idriche
Due anni da incubo, tutte le cose che potevano andare male sono andate male. In tanti sono spariti, Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata: parla Chiara Ferragni; Cagliari, degrado al Quartiere del Sole: rifiuti lungo le strade per le scuole; Rep50, “Nessuno può togliere il giornale di carta, mi riporta al liceo”; Palazzine abbandonate in via Menicanti, dopo vent'anni riparte il cantiere.
Incendio in una scuola abbandonata di via Fianona a Trieste - Un incendio si è sviluppato nell'edificio di una scuola abbandonata di via Fianona a Trieste, nei pressi dell'ingresso posteriore del cimitero. rainews.it
È stata trovata morta Annabella Martinelli: il suo corpo è stato rinvenuto impiccato, nei pressi della bici abbandonata. La ragazza scomparsa nel padovano, aveva 22 anni - @ultimoranet x.com
#ChiaraFerragni: "In questi due anni in tanti sono spariti. Da #Fedez mi sono sentita abbandonata" Ieri Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata e per lei sono finiti due anni davvero pesanti. Nella sua prima intervista al #CorrieredellaSe facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.