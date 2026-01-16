Abbandonata da anni la scuola De Amicis a Triggiano sarà demolita e ricostruita | lavori al via

La scuola media De Amicis di Triggiano, abbandonata da anni e soggetta a vandalismi, sarà demolita e ricostruita. I lavori di riqualificazione sono stati avviati per restituire alla comunità un edificio sicuro e funzionale, capace di accogliere nuovamente le future generazioni di studenti. Un intervento volto a valorizzare il patrimonio scolastico e a migliorare i servizi educativi nel territorio.

Lo 'storico' istituto era da tempo chiuso e inutilizzato. La struttura, ormai compromessa, sarà sostituita da un nuovo immobile. Il sindaco Toscano: "Risposta chiara a un impegno preso con i cittadini" Da istituto che ha visto crescere generazioni di triggianesi a immobile abbandonato e vandalizzato. Ora, però, la scuola media 'De Amicis' di Triggiano avrà una seconda vita. In questi giorni, infatti, sono partiti i lavori di demolizione dell'immobile, che sarà completamente ricostruito. A dare notizia dell'avvio degli interventi è sui social il sindaco di Triggiano, Pino Toscano, ripercorrendo le vicende che hanno riguardato l'istituto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

