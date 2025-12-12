L' ecomostro di Roma est sarà demolito | al suo posto nuovi appartamenti

L’ecomostro di Roma est, un edificio abbandonato dal 1987, sarà demolito per fare spazio a nuovi appartamenti. La struttura, originariamente destinata a parcheggio multipiano, non è mai entrata in funzione e rappresenta un esempio di edilizia abbandonata. La sua rimozione apre la strada a un intervento di riqualificazione urbana nella zona.

Addio all'ecomostro di via Tovaglieri. La struttura, costruita nel 1987 come parcheggio multipiano, mai utilizzata, sarà demolita. Al suo posto sorgerà un nuovo edificio, che ospiterà appartamenti e un polo civico-culturale al piano terra. È prevista anche la riqualificazione del verde.