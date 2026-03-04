L’ex punto verde qualità torna a vivere Assegnato il chiosco bar di Spinaceto chiuso dal 2023

Il chiosco bar di Spinaceto, chiuso dal 2023, torna a essere attivo. La gestione è stata recentemente affidata dal dipartimento Ambiente di Roma Capitale, secondo quanto comunicato dall’assessore all’Urbanistica del IX municipio. La struttura si trova all’interno del parco di via Frignani e ora riprende le sue funzioni. La notizia è stata annunciata nelle ultime settimane.

Si trova nel parco di via Frignani. Mesi fa era stato oggetto di un'interrogazione da parte della consigliera Carla Canale Svolta per il chiosco bar all'interno del parco di via Frignani, a Spinaceto. Come fa sapere l'assessore all'Urbanistica del IX municipio, Manuel Gagliardi, la gestione è stata assegnata nei giorni scorsi da parte del dipartimento Ambiente di Roma Capitale. La notizia dell'assegnazione arriva esattamente due anni dopo l'interrogazione urgente presentata dalla consigliera di opposizione Carla Canale. Il chioso bar di Spinaceto, infatti, è chiuso e non presidiato dal 2023 e il rischio concreto era che finisse nel degrado, coinvolgendo anche l'area verde circostante. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Incendio ad Arco di Travertino: in fiamme l'ex punto verde qualità abbandonato dal 2014 Leggi anche: Lavori al Sasso d’Italia. Il chiosco torna a vivere. Oggi festa di riapertura