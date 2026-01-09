Il Sasso d’Italia riapre oggi alle 18, segnando il ritorno del nostro chiosco. La festa di riapertura offre un buffet di benvenuto, seguito dalla cena. Il locale, rinnovato, offre 30 posti interni e sarà aperto tutto l’anno. Un’occasione per riscoprire un punto di incontro tradizionale nel cuore della zona. Vi aspettiamo per condividere insieme questo nuovo inizio.

"Oggi dalle 18 apriamo. Avremo un buffet, poi si apparecchia per la cena. Abbiamo 30 coperti all’interno e un locale rinnovato, saremo aperti tutto l’anno". Sebastiano Farroni, che gestisce il bar del Sasso d’Italia insieme con Giuseppe Giordano, annuncia la riapertura del locale nello storico parco cittadino, in corso di riqualificazione con il progetto " Macerata go green ". Il locale ha lanciato l’attesa riapertura con un video girato sotto la neve caduta nel giorno dell’Epifania e pubblicato sui canali social del locale. Farroni, 26enne, racconta: "Per la cena non proporremo solo pizza. Giuseppe prepara dei cubi di pizza ripieni; carbonara, mortadella pistacchio e burratina e altre ricette che sono vere chicche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al Sasso d’Italia. Il chiosco torna a vivere. Oggi festa di riapertura

Il Sasso d’Italia riparte a metà luglio: "Lavori per restare aperti anche d’inverno, stop alla musica dopo le proteste" - Punteremo su aperitivi e cene, faremo bar e pizzeria, ma niente serate di musica viste le proteste degli anni scorsi". ilrestodelcarlino.it

I lavori al Sasso d’Italia. Nuovi giochi e area fitness - L’assessore Renna: via le barriere architettoniche, ripianteremo diversi alberi "Sarà rifatto il parcheggio in basso, area camper con allaccio per la corrente". ilrestodelcarlino.it

La notizia del completamento dello scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno anticipa quella della partenza dei lavori per lo stralcio sud, che riguarda direttamente Sasso Marconi. Si tratta d - facebook.com facebook