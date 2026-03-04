Hamilton al ventesimo anno in F1 | Sono ancora affamato il sogno continua

Lewis Hamilton raggiunge il ventesimo anno in Formula 1, un traguardo che lo vede ancora impegnato come pilota. Dopo aver vinto sette titoli mondiali, è alla seconda stagione con la Ferrari. Il campione britannico afferma di essere ancora affamato e che il sogno di correre in Formula 1 prosegue. La stagione 2024 partirà questo week-end in Australia.

Il Mondiale di Formula 1 scalda i motori, scatterà nel week-end in Australia e per Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e alla seconda stagione alla guida della Ferrari, sarà il ventesimo anno alla guida di una monoposto di Formula 1. L’inglese ha raccontato le sue sensazioni sul suo profilo Instagram: “È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero – ha scritto in un post su Instagram -. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo”. Il suo bilancio è incredibile: 7 titoli Mondiali alle 105 vittorie, alle 104 pole: “Vent’anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare. 🔗 Leggi su Panorama.it

