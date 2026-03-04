Hamilton 20 stagioni da leggenda in F1 | Sono ancora affamato il sogno continua

Da gazzetta.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pilota di Formula 1 ha annunciato di aver disputato 20 stagioni, sottolineando di essere ancora affamato di vittorie e di voler continuare a correre. Attraverso i social, ha fatto un bilancio della sua carriera, esprimendo gratitudine anche a chi ha avuto dubbi sulle sue capacità. La sua dichiarazione conferma la volontà di proseguire la propria avventura in pista.

Venti stagioni in Formula 1. Alla vigilia del GP d'Australia Lewis Hamilton affida ai social l'orgoglio di una carriera già irripetibile. "È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero - ha scritto in un post su Instagram -. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo".  Dai 7 titoli Mondiali alle 105 vittorie, alle 104 pole, i numeri di Hamilton sono da record. "Vent'anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare - è il suo bilancio -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

