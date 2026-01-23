Il nuovo film in uscita con Margot Robbie riporta il romanzo di Emily Brontë nell’occhio del ciclone Su TikTok esplode un trend fatto di ironia confusione e tentativi di decifrare la storia più tormentata della letteratura inglese
Il nuovo film con Margot Robbie, basato sul romanzo di Emily Brontë, ha riacceso l’interesse per “Cime tempestose”. Su TikTok si stanno diffondendo video che interpretano in modo ironico e spesso confuso questa classica opera della letteratura inglese, creando un trend che coinvolge utenti di tutto il mondo e alimenta discussioni sulla sua complessità e attualità.
U n nuovo trend su TikTok sta diventando virale: la lettura del romanzo Cime tempestose di Emily Brontë, un vero e proprio “boss” della lettura. La diffusione dei video, però, raccontano tutti la stessa storia: ragazze e ragazzi che iniziano il romanzo pieni di entusiasmo, poi scompaiono per giorni e riemergono con l’aria di chi ha attraversato una tempesta vera. Pronti alla versione erotica di “Cime Tempestose”? Il trailer, con Margot Robbie e Jacob Elordi X Leggi anche › Donne nella storia: Emily Brontë, il diritto di essere scrittrice Il fenomeno non è esploso per caso. Segue, infatti, l’onda delle prime immagini del nuovo adattamento cinematografico, che ha riacceso l’ossessione collettiva per il romanzo di Emily Brontë. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Cime tempestose il trailer del film con margot robbie da non perdere
Leggi anche: Perché vedere "Barbie", il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Trama, cast e il monologo di America Ferrera
Argomenti discussi: Le cose non dette, un'anteprima del nuovo film di Gabriele Muccino; Il nuovo film di Antonio Albanese girato sul Lago d'Orta arriva al cinema; La grazia: tutto quello che bisogna sapere sul nuovo film di Paolo Sorrentino; Quando esce il prossimo film di Antonio Albanese e dove è stato girato.
Ci sono novità su un nuovo film di Batman, ma probabilmente non è quello che vi aspettateMentre si attendono le riprese di The Batman 2 con Robert Pattinson è in arrivo una nuova pellicola diretta da Andy Muschietti ... wired.it
Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di ChalametIl nuovo film di Josh Safdie arriva in Italia tra aspettative altissime e una campagna che ha già fatto storia. rtl.it
Scoprite com'è stato accolto dalla stampa americana il nuovo film Return to Silent Hill: spoiler, non proprio bene... https://cinema.everyeye.it/notizie/return-to-silent-hill-disastro-voti-rotten-tomatoes-bassi-sempre-855018.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.