Il nuovo film con Margot Robbie, basato sul romanzo di Emily Brontë, ha riacceso l’interesse per “Cime tempestose”. Su TikTok si stanno diffondendo video che interpretano in modo ironico e spesso confuso questa classica opera della letteratura inglese, creando un trend che coinvolge utenti di tutto il mondo e alimenta discussioni sulla sua complessità e attualità.

U n nuovo trend su TikTok sta diventando virale: la lettura del romanzo Cime tempestose di Emily Brontë, un vero e proprio “boss” della lettura. La diffusione dei video, però, raccontano tutti la stessa storia: ragazze e ragazzi che iniziano il romanzo pieni di entusiasmo, poi scompaiono per giorni e riemergono con l’aria di chi ha attraversato una tempesta vera. Pronti alla versione erotica di “Cime Tempestose”? Il trailer, con Margot Robbie e Jacob Elordi X Leggi anche › Donne nella storia: Emily Brontë, il diritto di essere scrittrice Il fenomeno non è esploso per caso. Segue, infatti, l’onda delle prime immagini del nuovo adattamento cinematografico, che ha riacceso l’ossessione collettiva per il romanzo di Emily Brontë. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo film in uscita con Margot Robbie riporta il romanzo di Emily Brontë nell’occhio del ciclone. Su TikTok esplode un trend fatto di ironia, confusione e tentativi di decifrare la storia più tormentata della letteratura inglese

Leggi anche: Cime tempestose il trailer del film con margot robbie da non perdere

Leggi anche: Perché vedere "Barbie", il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Trama, cast e il monologo di America Ferrera

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Le cose non dette, un'anteprima del nuovo film di Gabriele Muccino; Il nuovo film di Antonio Albanese girato sul Lago d'Orta arriva al cinema; La grazia: tutto quello che bisogna sapere sul nuovo film di Paolo Sorrentino; Quando esce il prossimo film di Antonio Albanese e dove è stato girato.

Ci sono novità su un nuovo film di Batman, ma probabilmente non è quello che vi aspettateMentre si attendono le riprese di The Batman 2 con Robert Pattinson è in arrivo una nuova pellicola diretta da Andy Muschietti ... wired.it

Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di ChalametIl nuovo film di Josh Safdie arriva in Italia tra aspettative altissime e una campagna che ha già fatto storia. rtl.it

Scoprite com'è stato accolto dalla stampa americana il nuovo film Return to Silent Hill: spoiler, non proprio bene... https://cinema.everyeye.it/notizie/return-to-silent-hill-disastro-voti-rotten-tomatoes-bassi-sempre-855018.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook