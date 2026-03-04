leonardo maria del vecchio il bacio con la modella kornelia ski

Recentemente, Leonardo Maria Del Vecchio è stato fotografato mentre si baciava con la modella americana Kornelia Ski. Le immagini catturate dai paparazzi mostrano i due in atteggiamenti affettuosi durante un'uscita pubblica. Non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze di questa frequentazione, né conferme di un rapporto più approfondito. La scena è stata immortalata in un momento di intimità tra i due.

E' una frequentazione o qualcosa in più? Di recente Chi ha paparazzato Leonardo Maria Del Vecchio mentre si bacia con la modella americana E’ una figura nota ma tiene la vita privata tutta per sè. Solo pochi giorni fa Leonardo Maria Del Vecchio è stato avvistato dopo una sfilata della Milano Fashion Week in compagnia di una modella americana. Era stato sempre Chi, che oggi riporta gli scatti con la ragazza, a paparazzare l’imprenditore poco tempo prima, mentre usciva dalla sede della sua holding, Lmdv Capital, nella capitale lombarda insieme a sua figlia Bianca. La bambina in braccio a lui mentre tenta di raggiungere la mamma, nonchè sua ex compagna, Sara Soldati, per una visita di controllo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

