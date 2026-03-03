Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato ufficialmente ieri l’assegnazione a Leonardo di un contratto del valore di un miliardo di sterline per il programma New Medium Helicopter (Nmh). L’accordo riguarda la fornitura di elicotteri di medie dimensioni destinati alle forze armate britanniche, con la firma dell’intesa che segue le anticipazioni fatte sabato mattina.

Come anticipato sabato mattina, ieri il Ministero della Difesa del Regno Unito ha ufficializzato l'assegnazione a Leonardo di un contratto del valore di 1 miliardo di sterline per il programma New Medium Helicopter (Nmh). L'obiettivo del programma Nmh è quello di rispondere da solo a molteplici requisiti precedentemente soddisfatti da più tipi di elicottero, ottimizzando le capacità e accrescendo efficienza e flessibilità operativa. Qui entra in gioco l'azienda italiana, che costruirà e consegnerà dallo stabilimento di Yeovil, nel Somerset, 23 elicotteri AW149, potenziando le capacità delle Forze Armate inglesi. Questo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leonardo, ordine da 1 miliardo in Uk

Leonardo si aggiudica contratto da 1 miliardo di sterline in InghilterraLeonardo UK, società controllata dalla big italiana della difesa Leonardo Group, è stata selezionata per un contratto da 1...

La Nigeria acquista per un miliardo di euro 24 jet M-346FA e 10 elicotteri AW-109, “gioielli” firmati LeonardoLa Nigeria sta per completare un’importante intesa, siglata lo scorso anno con l’azienda aerospaziale italiana Leonardo, che prevede la consegna di...

Approfondimenti e contenuti su Leonardo, ordine da 1 miliardo in Uk

Temi più discussi: Leonardo, ordine da 1 miliardo in Uk; Settore Difesa sugli scudi, a Milano riflettori su Leonardo e Fincantieri; Il Regno Unito fa decollare Leonardo con la commessa per gli elicotteri AW149; Borsa: i titoli europei della difesa volano coi venti di guerra. Per Leonardo commessa da 1 miliardo per elicotteri militari in Uk.

Borsa: i titoli europei della difesa volano coi venti di guerra. Per Leonardo commessa da 1 miliardo per elicotteri militari in UkA Milano sugli scudi anche Fincantieri, corrono Bae System in Uk e Thales in Francia. Il ministero della difesa della Gran Bretagna ha assegnato un ordine da 1,15 miliardi di euro per fornire 23 elico ... firstonline.info

Borsa italiana, Leonardo cresce: contratto da 1 mld con UkLa firma è arrivata il 27 febbraio. In base all'accordo, verranno costruiti elicotteri militari di media portata presso il sito di Yeovil, dove lavorano circa 3mila persone, per sostituire i vecchi Pu ... tg24.sky.it

ATTACCO ALL'IRAN | Intervista al generale Leonardo Tricarico: "Così la guerra non sarà breve", la variabile può essere data da "qualcuno disposto a tradire" (di Lorenzo Attianese). #ANSA - facebook.com facebook

Tgr Leonardo x.com