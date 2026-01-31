Chi è Giovanni Giugliano il carabiniere nominato cavaliere da Mattarella | Non potevo non salvare quella ragazzina

Giovanni Giugliano, il carabiniere che il Presidente Mattarella ha nominato cavaliere, ha raccontato come ha salvato una bambina disabile a Riccione lo scorso agosto. “Non potevo non intervenire”, dice, senza pensarci due volte. La scena si è svolta sulla spiaggia, dove il giovane agente ha visto la bambina rischiare di annegare e si è tuffato per tirarla fuori. La sua azione rapida e decisa gli è valsa la medaglia al merito e l’onore di ricevere il riconoscimento dal capo dello Stato.

Riccione, 31 gennaio 2026 – Tra i nuovi 31 cavalieri al merito nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è anche lui, il carabiniere eroe che la scorsa estate salvò una bambina disabile a Riccione. Chi è Giovanni Giugliano. Giovanni Giugliano, 44 anni, originario di Pomigliano d'Arco ma da 20 anni a Riccione, quella sera del 20 luglio non esitò un istante a gettarsi nelle acque del porto, per salvare una bambina di 9 anni caduta con la carrozzina. "Ancora non ci credo, quando ho ricevuto la telefonata dall'ufficio di gabinetto del Quirinale lì per lì ho pensato fosse uno scherzo!", racconta Giugliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi è Giovanni Giugliano, il carabiniere nominato cavaliere da Mattarella: “Non potevo non salvare quella ragazzina” Approfondimenti su Giugliano Carabiniere Monreale, il segretario comunale Impastato nominato Cavaliere di San Lazzaro A Monreale si è svolta la cerimonia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, durante la quale il segretario comunale Impastato è stato nominato Cavaliere. Cardinale Pizzaballa nominato ‘Cavaliere di Gran Croce’ Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giugliano Carabiniere Argomenti discussi: Serie C Girone C, le designazioni arbitrali della 24^ giornata: ecco chi dirigerà Salernitana-Giugliano. IT’S DIFFICULT! Via S. Giovanni a Campo, 8, 80014 Giugliano in Campania NA @nexus_agency.it #napolifood #giugliano #pub #cipajo #napoli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.