Chi è Giovanni Giugliano il carabiniere nominato cavaliere da Mattarella | Non potevo non salvare q

Questa mattina, il carabiniere Giovanni Giugliano di Riccione ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito. Il 44enne ha raccontato di aver agito d’istinto, senza pensarci due volte, durante un intervento di pronto soccorso. La cerimonia si è svolta in modo semplice, ma il suo gesto ha fatto parlare molti.

Il 44enne Giovanni Giugliano, carabiniere del nucleo radiomobile di Riccione, è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della dal Presidente Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di concessione delle onorificenze per il 2026. La decisione è stata presa in riconoscimento del suo gesto eroico compiuto il 20 luglio scorso, durante la festa della Madonna del Mare a Riccione. In quel pomeriggio, mentre era in famiglia a godersi gli spettacoli pirotecnici lungo il porto, Giugliano ha sentito urla di allarme: una bambina di nove anni, in carrozzina, era caduta accidentalmente in acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giovanni Giugliano, il carabiniere che il Presidente Mattarella ha nominato cavaliere, ha raccontato come ha salvato una bambina disabile a Riccione lo scorso agosto.

Serie C Girone C, le designazioni arbitrali della 24^ giornata: ecco chi dirigerà Salernitana-Giugliano.

