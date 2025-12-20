Grazie all’effetto delle politiche del governo Meloni e a un quadro macroeconomico più stabile si cambia passo: l’economia italiana in generale e il Mezzogiorno in particolare tornano a crescere nel 2025. Per l’Italia si apre così una nuova fase diffusa di sviluppo, secondo i dati sulla fatturazione elettronica diffusi dal Centro Studi Unimpresa. I numeri parlano di una Nazione che non solo è riuscita ad archiviare con decisione il rallentamento del 2024 ma che raddoppia i numeri in valore assoluto segnando una svolta. Il ciclo è cambiato e nei primi nove mesi dell’anno il fatturato complessivo di imprese e partite Iva è aumentato di 63,5 miliardi di euro, corrispondenti a un +2,6%, per un incasso totale a quota 2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I conti delle imprese italiane tornano: nel 2025 fatturato in aumento di oltre 63 miliardi, il Sud corre

