I conti delle imprese italiane tornano | nel 2025 fatturato in aumento di oltre 63 miliardi il Sud corre

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie all’effetto delle politiche del governo Meloni e a un quadro macroeconomico più stabile si cambia passo: l’economia italiana in generale e il Mezzogiorno in particolare tornano a crescere nel 2025. Per l’Italia si apre così una nuova fase diffusa di sviluppo, secondo i dati sulla fatturazione elettronica diffusi dal Centro Studi Unimpresa. I numeri parlano di una Nazione che non solo è riuscita ad archiviare con decisione il rallentamento del 2024 ma che raddoppia i numeri in valore assoluto segnando una svolta. Il ciclo è cambiato e nei primi nove mesi dell’anno il fatturato complessivo di imprese e partite Iva è aumentato di 63,5 miliardi di euro, corrispondenti a un +2,6%, per un incasso totale a quota 2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

i conti delle imprese italiane tornano nel 2025 fatturato in aumento di oltre 63 miliardi il sud corre

© Secoloditalia.it - I conti delle imprese italiane tornano: nel 2025 fatturato in aumento di oltre 63 miliardi, il Sud corre

Leggi anche: Autotorino corre controcorrente, il fatturato cresce a 2,8 miliardi

Leggi anche: Assintel vede un aumento del mercato Ict, oltre 44 miliardi nel 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

RISPARMI, AUMENTANO LE RISERVE DI FAMIGLIE E IMPRESE, +60 MILIARDI IN UN ANNO; Conto aziendale oltre il miliardo di euro e Iban locali: SumUp punta a diventare banca; Cresce il risparmio: la liquidità supera quota 2.000 miliardi; Le imprese italiane tornano a investire, ottimismo sopra la media europea.

conti imprese italiane tornanoUnimpresa: risparmi, aumentano le riserve di famiglie e imprese, +60 miliardi in un anno - Tornano a crescere le riserve finanziarie detenute da famiglie e imprese italiane. giornaledellepmi.it

conti imprese italiane tornanoConti correnti: stai davvero risparmiando? Scopri quanto ha speso davvero quest’anno - E anche quest’anno, dalle anticipazioni raccolte da Milano Finanza, le commissioni non scendono nonostante la concorrenza del ... milanofinanza.it

conti imprese italiane tornanoCresce la liquidità degli italiani, ma resta ferma sui conti correnti. E non è un buon segno - Basta sfogliare i giornali degli ultimi mesi per avere l’impressione che l’Italia stia migliorando su ogni fronte. ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.