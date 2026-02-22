Gattina scaraventata giù dall' auto e abbandonata | le urge una casa

Una gattina è stata scaraventata dall’auto e abbandonata in strada, probabilmente perché qualcuno non voleva più prendersene cura. La piccola si è ferita ed è stata trovata spaventata vicino a una zona trafficata. La scoperta ha suscitato sdegno tra i volontari, che ora cercano una casa per lei. La vicenda mette in evidenza come alcuni abbandoni continuino a verificarsi, lasciando animali indifesi e in difficoltà.

"La mano vile del genere umano colpisce ancora. Come spesso accade, alcune persone pensano di poter abbandonare i propri animali lasciandoli da qualcun altro, sentendosi forse meno in colpa ed in diritto di farlo, solo perché quest'ultimo si occupa già di altri pelosetti. Sempre ammesso che queste persone siano capaci di provare un po' di rimorso alla coscienza". Lo ha osservato l'Enpa Costa d'Amalfi che ha denunciato come, ieri mattina, una gattina sia stata letteralmente scaricata da una auto e lanciata nella proprietà di una signora. "Si trova a Tovere alta, e purtroppo i gatti di questa signora (che ha provato ad occuparsene) non la accettano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Salerno, volontari salvano una gattina intrappolata in un’auto: cittadina l’adottaA Salerno, volontari e guardie ecozoofile di Anpana hanno salvato una gattina di poche settimane intrappolata nel motore di un’auto nel Rione Petrosino. Giornalisti Rai minacciati dall’ICE a Minneapolis: «Se filmate, vi tiriamo giù dall’auto»Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati del programma In Mezz’ora, sono stati minacciati dall’ICE a Minneapolis mentre si trovavano sul posto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gattina scaraventata giù dall'auto e abbandonata: le urge una casa. Un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro procurandole varie ferite. - facebook.com facebook