Arrestato dall’antiterrorismo i vicini di casa | Non c’era quasi mai casa senza mobili

Firenze, 27 dicembre 2025 – Abitava a Firenze in un alloggio al piano terreno di via del Campuccio, Raed Al Salahat, l’uomo arrestato a Firenze da polizia a guardia di finanza nell' operazione contro i finanziamenti ad Hamas, considerato una cellula del comparto estero dell'organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del board of directors (consiglio di amministrazione, ndr) della European Palestinians Conference. L'edificio si trova in Oltrarno ed è un ex convento dove sono stati ricavati appartamenti e tutti gli inquilini pagano l'affitto alla chiesa. Sul campanello c'è il suo cognome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

