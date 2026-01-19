Umbria varato piano da 140milioni per migliorare la rete idrica e acquedotti | tutti i progetti sui territori

L’Umbria ha approvato un investimento di 140 milioni di euro volto a potenziare e sviluppare la rete idrica regionale. Il piano prevede interventi di miglioramento, ampliamento e collegamento degli acquedotti, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e affidabile per cittadini e imprese. Questo intervento rappresenta un passo importante per la gestione sostenibile delle risorse idriche sul territorio regionale.

Un piano da 140milioni di euro per rafforzare, migliorare e collegare (con nuovi tratti) la rete idrica a servizio di famiglie e aziende. Il via libera ai progetti è stato dato dal Consiglio Direttivo dell’Auri che ha approvato una serie di richieste presentate dai tre gestori del Servizio Idrico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Via Cappuccini, al via i lavori per migliorare la qualità della rete idrica

A Brindisi, i lavori in corso in via Cappuccini dall’Acquedotto Pugliese sono finalizzati al miglioramento della rete idrica. L’intervento, volto ad aumentare l’efficienza e la qualità del servizio, rappresenta un passo importante per garantire una fornitura più affidabile ai cittadini. La manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture sono fondamentali per assicurare un approvvigionamento idrico sostenibile e di qualità.

Rinnovata la rete idrica, più sicurezza e affidabilità per l’acquedotto: tutti i dettagli

Recentemente, a Pontelagoscuro, il Gruppo Hera ha completato i lavori di rinnovo della rete idrica in via Savonuzzi. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’affidabilità dell’acquedotto, garantendo un servizio più stabile per la frazione di Ferrara e le zone circostanti. Questi interventi rappresentano un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture idriche locali, assicurando una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse.

