Lectura Dantis Paradiso XXXIII La visione di Dio

Il mese di marzo all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi prende il via con un appuntamento dedicato a Dante Alighieri. Sabato 7, alle 17:00, nella Sala Grande, si terrà una lettura dedicata al Paradiso XXXIII, incentrata sulla visione di Dio. Il prof. condurrà i presenti attraverso un passaggio fondamentale della Divina Commedia.

Il mese di marzo, all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, inizia nel segno di Dante Alighieri: sabato 7, alle ore 17:00 nella Sala Grande, ascolteremo il prof. Daniele Iacomoni (Università dell’età libera – Uniel “Enzo Ficai”, Arezzo; Associazione “per la Valdambra”, Bucine) in una delle sue Lecturae Dantis. Protagnonista sarà il XXXIII Canto del Paradiso.Il Canto XXXIII del Paradiso è il suggello del viaggio dantesco, che culmina con l’ineffabile visione di Dio e si apre con l’orazione di San Bernardo di Chiaravalle alla Vergine Maria, una fra le pagine più celebri della letteratura.In questo Canto la poesia sfida i propri limiti per descrivere l’indescrivibile, tanto che lo stesso Dante ammette il suo “fallimento” come scrittore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Santa Maria Capua Vetere celebra l'apertura della Lectura Dantis e premia Padre Berardo Buonannoadino e Foligno, che ha illustrato il ruolo di San Domenico e San Francesco nel pensiero medievale.

