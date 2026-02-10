Lectura Dantis alla presenza dell' arcivescovo Lagnese

Martedì sera, alle 19 nella Sala San Francesco del Convento dei Frati Minori, prende il via la Lectura Dantis. La cerimonia si svolge alla presenza dell’arcivescovo Lagnese. Organizzatori e partecipanti si preparano a leggere e ascoltare i canti della Divina Commedia, in un appuntamento che richiama molti appassionati della letteratura e della cultura locale.

Martedì 10 febbraio alle ore 19.00 nella Sala San Francesco del Convento dei Frati Minori di Santa Maria Capua Vetere avrà inizio la Lectura Dantis. Organizzata dal Centro culturale sammaritano presieduto da Padre Berardo Buonanno, in occasione dell’ottavo centenario del Pio Transito di San.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Santa Maria Capuavette La lettera dell'arcivescovo Renna ai fedeli catanesi: "La pace richiede presenza cristiana e vigile" San Geminiano, folla in cattedrale. L'arcivescovo Erio Castellucci" "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza" Oggi Modena si riempie di bancarelle e di fedeli per la festa di San Geminiano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Santa Maria Capuavette Argomenti discussi: Santa Maria Capua Vetere, al via la Lectura Dantis nel segno di San Francesco; Santa Maria Capua Vetere, la Lectura Dantis nell’ottavo centenario del Pio Transito di San Francesco d’Assisi; Santa Maria Capua Vetere – La Lectura Dantis nell’ottavo centenario del Pio Transito di San Francesco d’Assisi; SALERNO - Il mio Paradiso. Dante Profeta di Speranza, la Mostra Multimediale al Museo Diocesano. Terni ,l'Accademia dei Filomartani da il via alla Lectura dantis, protagonista il ParadisoTERNI Torna l’appuntamento con la Lectura Dantis organizzata dall’Accademia dei Filomartani; quest’ 'anno gli incontri in programma si svolgeranno da Mercoledì 8 Febbraio a Mercoledì 17 Maggio 2023. I ... ilmessaggero.it Uffizi, la prima 'Lectura Dantis' in GalleriaFirenze, 6 gennaio 2020 - Era una tradizione del Rinascimento la Lectura Dantis. Ma quella che si terrà, non casualmente, il 25 marzo, data d’inizio del viaggio di Dante nella Divina Commedia e ... lanazione.it All’inizio c’è un uomo che si perde in un bosco…” L’incipit della Divina Commedia potrebbe sembrare l’inizio di Cappuccetto Rosso, ma dietro ogni parola di Dante c’è molto di più. Dario Pisano ci guida nel primo canto della sua Lectura Dantis, svelando com - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.