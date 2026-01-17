Morto Rocco Commisso il mondo del calcio piange il presidente della Fiorentina | Ci manchi e ci mancherai sempre Il cordoglio del club viola

La Fiorentina ha annunciato con tristezza la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club. Il mondo del calcio e i tifosi piangono la perdita di una figura importante, che ha contribuito con passione alla storia della squadra. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

COMUNICATO – «17 gennaio 2025 – Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Morto Rocco Commisso, il mondo del calcio piange il presidente della Fiorentina: «Ci manchi e ci mancherai sempre». Il cordoglio del club viola Leggi anche: Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente Leggi anche: Lutto nel calcio: è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente; Lutto nel mondo dello sport, è morto Rocco Commisso · ilreggino.it; Rocco Commisso morte diretta, tutte le reazioni per il presidente della Fiorentina LIVE; Lutto nel mondo del calcio: addio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso - Il presidente della Fiorentina si è spento nella notte, aveva 76 anni. tuttomercatoweb.com

È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente - Si è spento negli Stati Uniti dove era arrivato all'età di 12 anni ... msn.com

Lutto nel mondo del calcio, è morto il presidente della Fiorentina: Rocco Commisso aveva 76 anni - A darne notizia è stata la stessa società viola, che ha comunicato con profondo dolore la morte del numero uno del club, ... erreemmenews.it

Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso: aveva 76 anni #SkySport x.com

È morto il presidente della Fiorentina, Rocco B. Commisso. L'annuncio tramite i canali social del club. Commisso aveva 76 anni ed era in cura per una grave malattia. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, era poi emigrato in America - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.