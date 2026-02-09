Omicidio Zoe Trinchero | Alex Manna tace davanti al giudice dopo aver confessato il delitto Indagini in corso

Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, si è presentato questa mattina davanti al giudice, ma ha deciso di non rispondere alle domande. Dopo aver confessato il delitto in un primo momento, ha scelto di tacere durante l’interrogatorio di garanzia. Le indagini continuano senza sosta, mentre gli inquirenti cercano di chiarire i motivi e i dettagli di questa tragica vicenda.

Alessandria, 9 febbraio 2026 – Alex Manna, il ventenne accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, è rimasto in silenzio durante l’interrogatorio di garanzia di oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Aldo Tirone. Il giovane, detenuto presso il carcere Don Soria di Alessandria, si è avvalso della facoltà di non rispondere, nonostante avesse già confessato il delitto al pubblico ministero Giacomo Ferrando lo scorso sabato. L’avvocata Patrizia Gambino, difensore di Manna, ha rilasciato una breve dichiarazione all’uscita dal Don Soria, sottolineando che il suo assistito aveva già esposto la sua versione dei fatti agli inquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio.

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

