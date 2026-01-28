Ucciso nel distributore di benzina l' imprenditore del mobilificio davanti al giudice

Fissata l'udienza preliminare per Giancarlo Pagliaro, 68enne di Mondragone, titolare del mobilificio 'Franchino Home Design' per l'omicidio di Luigi Magrino, 41enne di Formia, commerciante d'auto, attinto da due colpi di arma da fuoco il 28 aprile 2025 nell'area di servizio Agip Eni Station in via Domiziana 233, a Mondragone. Pagliaro, assistito dai suoli legali Alfonso Quarto e Antonio Miraglia. Dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, coordinate dal sostituto procuratore Stefania Pontillo è emerso che c Pagliaro, seduto sul sedile passeggero dell'auto di Magrino, avrebbe esploso due colpi di pistola, colpendo mortalmente la vittima, quello letale gli avrebbe trapassato dal collo alla nuca per poi infierire con l'arma sul volto e sulla testa.

