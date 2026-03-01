Il Comune di Supegana ha deciso di assumere vigilantes privati per presidiare scuole e palestre, in risposta a episodi di vandalismo e schiamazzi causati da gruppi di giovani. Gli agenti di sicurezza sono stati impiegati per prevenire intrusioni e comportamenti indesiderati negli edifici pubblici, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e controllato. La presenza dei vigilantes rappresenta una misura temporanea adottata dagli amministratori locali.

SUSEGANA - Vigilantes privati come presidio contro le intrusioni delle baby gang negli edifici pubblici: è la misura alla quale hanno dovuto ricorrere gli amministratori del Comune di Susegana per mettere un punto ai continui allarmi scattati in paese. La misura parte da oggi (1 marzo). Un investimento di ottomila euro fatto prima di tutto per la sicurezza dei ragazzi stessi: l’anno scorso è successo diverse volte che un gruppo di adolescenti salisse per fare parkour, bere e provocare atti vandalici. I Rangers della Battistolli avranno il compito di diverse sorvegliare gli ingressi di strutture, colpite da queste presenze specialmente alla sera e nei fine settimana. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bulli sui tetti di scuole e palestre, il Comune assume dei vigilantes antimaranza: «Basta vandalismi e schiamazzi»

